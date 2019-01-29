Son Dakika Haberleri: Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Uluslararası Soruşturmayı Yürüten Birleşmiş...

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Uluslararası Soruşturmayı Yürüten Birleşmiş...

16 dakika önce

IHAAW142017-GEN/29-01-2019- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturmayı yürüten Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la görüşmek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Uluslararası Soruşturmayı Yürüten Birleşmiş..., System.String[]
IHAAW142017-GEN/29-01-2019

- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturmayı yürüten Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la görüşmek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne geldi. 29.01.2019 14: 20: 17 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:48 Kaynak: İHA

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