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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz: "İtalyan takımlarının Riyad'da maç yapması kalp kırıcı"
6 saat önce
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, İtalyan futbol takımlarının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da maç yapmasının kendisi için kalp kırıcı olduğunu belirterek, "Cinayetin halen hiçbir açıdan sorumluluğunu üzerine...
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:25 Kaynak: AA
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, İtalyan futbol takımlarının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da maç yapmasının kendisi için kalp kırıcı olduğunu belirterek, "Cinayetin halen hiçbir açıdan sorumluluğunu üzerine almamış bir yönetime karşı verilmiş bir hediye gibi geldi bu maç." dedi.
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