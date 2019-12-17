Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz: "İtalyan takımlarının Riyad'da maç yapması kalp kırıcı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz: 'İtalyan takımlarının Riyad'da maç yapması kalp kırıcı' - Son Dakika

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz: "İtalyan takımlarının Riyad'da maç yapması kalp kırıcı"

6 saat önce

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, İtalyan futbol takımlarının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da maç yapmasının kendisi için kalp kırıcı olduğunu belirterek, "Cinayetin halen hiçbir açıdan sorumluluğunu üzerine...

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, İtalyan futbol takımlarının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da maç yapmasının kendisi için kalp kırıcı olduğunu belirterek, "Cinayetin halen hiçbir açıdan sorumluluğunu üzerine almamış bir yönetime karşı verilmiş bir hediye gibi geldi bu maç." dedi.

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz: İtalyan takımlarının Riyad'da maç yapması kalp kırıcı

Riyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:25 Kaynak: AA
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