Son Dakika Haberleri: Suudi Genç Kız: Geri Gönderirseniz Öldürecekler (2)

Suudi Genç Kız: Geri Gönderirseniz Öldürecekler (2)

10 dakika önce

Tayland Göçmen Bürosu Şefi, güvenlik endişeleri nedeniyle Suudi genç kız Rahaf Muhammed Al-Qunun'un, Kuveyt'e geri gönderilmeyeceğini açıkladı.

Suudi Genç Kız: Geri Gönderirseniz Öldürecekler (2), System.String[]
Tayland Göçmen Bürosu Şefi, güvenlik endişeleri nedeniyle Suudi genç kız  Rahaf Muhammed Al-Qunun'un, Kuveyt'e geri gönderilmeyeceğini açıkladı. Ailesi tarafından istismara uğradığını söyleyen genç kız, sabah saatlerinde eve geri dönmemek için otel odasının kapısına barikat kurdu ve bunu Twitter hesabından paylaştı. 18 yaşındaki kızın, bu sabah ailesinin bulunduğu Kuveyt'e geri gönderilmesi bekleniyordu.

Asya İnsan Hakları Gözlemevi Dairesi Müdür Yardımcısı Phil Robertson, genç kızın "ailesinden fiziksel ve psikolojik taciz" gördüğünü söyledi. Qunun ile temas halinde olan Robertson, kızın telefonda 'ölümden korktuğunu, otel odansın kapısına dışardan açılmaması için masa ve dolap yerleştirdiğini ve Taylandlı yetkililerin BM'e ulaşmasını engellediklerini' söylediğini açıkladı. Robertson, pasaportuna el konulan 18 yaşındaki genç kızın iltica başvurusunda bulunacağını da ekledi. - N

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:14 Kaynak: DHA

Dünya
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