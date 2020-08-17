"Suudi hava sahası üzerinden Dubai'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştireceğiz" - Son Dakika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşme süreci kapsamında Dubai'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştirileceğini söyledi.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 4 gün önce ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için imzalanan anlaşma sonrasında yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Suudi hava sahası üzerinden Dubai'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştireceğiz. Uçuşlar her iki taraf için de büyük miktarda yatırım ve turizm anlamına geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'de büyük yatırımlarla çok ilgileniyor" dedi.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ABD'nin arabuluculuğu ile ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. ABD Ulusal Güvenlik Danışanı Robert O'Briend, Başkan Donald Trump yönetiminin, Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra birçok ülkenin İsrail ile normalleşme adımı atacağından emin olduğunu belirterek Suudi Arabistan'ın bu yönde adım atabilecek ikinci ülke olabileceğini açıklamıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)