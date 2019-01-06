Son Dakika Haberleri: Suudi Kadın 'Ailesinden Kaçmak İsterken Bangkok'ta Mahsur Kaldı'
BBC

Suudi Kadın 'Ailesinden Kaçmak İsterken Bangkok'ta Mahsur Kaldı'

1 saat önce

Genç kadın, Suudi Arabistan'a gönderilmesi durumunda ailesinin kendisini öldürmesinden korktuğunu söyledi.

Suudi Kadın 'Ailesinden Kaçmak İsterken Bangkok'ta Mahsur Kaldı', System.String[]
Suudi Arabistan vatandaşı Rahaf Muhammed el-Kunun, ailesinden kaçmak isterken pasaportuna bir Suudi yetkili tarafından el konulduğunu ve Bangkok Havalimanı'nda mahsur kaldığını söyledi.

Kuveyt'te ailesiyle tatildeyken iki gün önce uçağa binip kaçan genç kadın Bangkok üzerinden Avustralya'ya gitmeye çalışıyordu.

BBC'ye konuşan El Kanun, 'İslam'a artık inanmadığını, zorla Suudi Arabistan'a gönderilip ailesi tarafından öldürülmekten korktuğunu' söyledi.

Tayland polisi ise genç kadının 'evlilikten kaçtığını' ifade etti.

General Surachate Hakparn, BBC'ye açıklamasında El Kanun'un Tayland vizesi olmadığı için ülkeye girişine izin verilmediğini ve yetkililerin genç kadının Tayland'a uçtuğu Kuveyt Havayolları'yla Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere, iadesi için sürecin başlatıldığını belirtti.

Surachate, genç kadının Suudi yetkililer tarafından pasaportuna el konulduğu iddiasından haberdar olmadığını kaydetti.

BBC'nin Bangkok muhabiri Jonathan Head, El Kunun'un endişeli ve tedirgin olduğunu aktardı. Genç kadın, Avustralya vizesi olduğunu ama pasaportunun uçak indiğinde kendisini karşılayan bir Suudi diplomat tarafından alıkonulduğunu söyledi.

https://twitter.com/rahaf84427714/status/1081785232280428544

El Kunun, Twitter'da paylaştığı mesajda "Kaybedecek bir şeyim olmadığı için gerçek ismimi ve tüm bilgilerimi paylaşacağım" mesajı attı.

El Kunun ayrıca pasaportunun bir fotoğrafını paylaşıp "çünkü gerçek olduğumu ve var olduğumu bilmenizi istiyorum" dedi. Bir diğer tweet'te de "Ailemin beni öldürmesinden korkuyorum" yazdı.

Nisan 2017'de de bir Suudi kadın Kuveyt'ten Avustralya'ya gitmeye çalışırken yakalanmıştı.

24 yaşındaki Dina Ali Lasloom, Filipinler üzerinden Avustralya'ya geçmeye çalışıyordu ama Manila Havalimanı'nda ailesi tarafından durdurulup Suudi Arabistan'a geri gönderilmişti.

Lasloom, Kanadalı bir turistin cep telefonunu kullanıp Twitter'dan attığı mesaj ve videoda ailenin onu öldüreceğini söylemişti.

Genç kadına Suudi Arabistan'a döndükten sonra ne olduğu bilinmiyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:06 

Suudi Arabistan, Genç, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Katil Koca, 20 Yıllık Eşini 6 Yaşındaki Oğlunun Yanında Uyurken Öldürmüş Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katilin, Mezarlıkta Bıraktığı Not Ortaya Çıktı

Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katleden Caninin, Mezarlıkta Bıraktığı Not Ortaya Çıktı İstanbul'da Onlarca Kişi Haç Çıkarmak İçin Buz Gibi Suya Atladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 15:30:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Kadın 'Ailesinden Kaçmak İsterken Bangkok'ta Mahsur Kaldı'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]