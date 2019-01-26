Son Dakika Haberleri: Suudi Kadın Aktivistten ABD'li Şarkıcıya Çağrı

Suudi Kadın Aktivistten ABD'li Şarkıcıya Çağrı

1 saat önce

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan kadın aktivistlerden Luceyn el-Hezlul'un kız kardeşi Alya el-Hezlul, ay sonunda ülkede ilk konserini vermesi beklenen ABD'li şarkıcı Mariah Carey'den, sahnede ablasına teşekkür etmesini istedi.

Suudi Kadın Aktivistten ABD'li Şarkıcıya Çağrı, System.String[]
Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan kadın aktivistlerden Luceyn el-Hezlul'un kız kardeşi Alya el-Hezlul, ay sonunda ülkede ilk konserini vermesi beklenen ABD'li şarkıcı Mariah Carey'den, sahnede ablasına teşekkür etmesini istedi.

Hezlul, Twitter'dan Carey'e, Uluslararası Suudi Arabistan Golf Şampiyonası kapsamında ülkede vermesi planlanan konser nedeniyle mesaj gönderdi.

Luceyn el-Hezlul'un da konserde olmasını istediğini belirten Alya el-Hezlul, ablasının Suudi Arabistan'da kadın haklarını savunduğu için hapiste olduğunu ifade etti.

Hezlul, Mariah Carey'e, Suudi Arabistan'da konserlerin ve müzikal etkinliklerin düzenlenmesine vesile olan açılım için sarf ettiği çabadan ötürü ablasına konser sırasında teşekkür etmesini talep etti.

Şarkıcı Carey'den taleple ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Belçika'da ikamet eden Suudi aktivist Alya el-Hezlul, 13 Ocak'ta The New York Times'da yazdığı makalede, ablası Luceyn el-Hezlul'un Mayıs 2018'den bu yana tutuklu olduğunu belirtmiş ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan bölgeye yapacağı, Suudi Arabistan'ı da kapsayan ziyarette ablasının durumunun ele alınmasını istemişti.

Kral Abdullah Ekonomik Şehri (KAEC) tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, ABD'li şarkıcı Carey'nin 31 Ocak'ta Suudi Arabistan'da konser vereceği duyurulmuştu.

Tutuklu bulunan aktivistler arasında Hezlul'un yanı sıra İman en-Nefcan, Azize el-Yusuf, Semer Bedevi ve Hetun el-Fassi gibi isimler yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:23 Kaynak: AA

Mariah Carey, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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