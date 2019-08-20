Suudi kadınlar erkeklerden izin almadan yurt dışına seyahat etmeye başladı
1 saat önce
Suudi Arabistan'da kadınların eşlerinin izni olmadan serbestçe seyahat etmesine yönelik kanun uygulanmaya başladı.
Suudi Arabistan
'da kadınların eşlerinin izni olmadan serbestçe seyahat etmesine yönelik kanun uygulanmaya başladı.
Suudi Arabistan devlet ajansı SPA İçişleri Bakanlığı
'na dayanarak, "Pasaport ve medeni hal kurumları ile onların krallığın her bölgesindeki şubeleri kraliyet fermanında ön görülen emirleri uygulamaya başladı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:29
İrlanda'da Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı kameraya yansıdı: Başörtüsünü çıkarıp, yumurta attılar Amerikan basını: Jeffrey Epstein'in serveti 577 milyon doların üzerinde Hindistan'ın yolladığı uzay aracı Ay'ın yörüngesine girdi Trump'tan Grönland'a gökdelenli mesaj: Söz veriyorum bunu yapmayacağım