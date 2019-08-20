Son Dakika Haberleri: Suudi kadınlar erkeklerden izin almadan yurt dışına seyahat etmeye başladı
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Suudi kadınlar erkeklerden izin almadan yurt dışına seyahat etmeye başladı

1 saat önce

Suudi Arabistan'da kadınların eşlerinin izni olmadan serbestçe seyahat etmesine yönelik kanun uygulanmaya başladı.

Suudi kadınlar erkeklerden izin almadan yurt dışına seyahat etmeye başladı, System.String[]
Suudi Arabistan'da kadınların eşlerinin izni olmadan serbestçe seyahat etmesine yönelik kanun uygulanmaya başladı.

Suudi Arabistan devlet ajansı SPA İçişleri Bakanlığı'na dayanarak, "Pasaport ve medeni hal kurumları ile onların krallığın her bölgesindeki şubeleri kraliyet fermanında ön görülen emirleri uygulamaya başladı." dedi.
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Suudi Arabistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:29 
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