Suudi kadınlar Riyad sokaklarında kıyafet dayatmasına meydan okudu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçen yıl verdiği bir mülakatta, Suudi kadınların çarşaf giymek zorunda olmadıklarını zira İslam'da böyle bir zorunluluğun bulunmadığını söylemişti.



Ancak Veliaht Prens'in ülkede kapsamlı reform ve liberalleşme yönündeki imalarına rağmen bu anlamda henüz somut adım atılmış değil.