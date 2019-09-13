Suudi kadınlar Riyad sokaklarında kıyafet dayatmasına meydan okudu
1 saat önce
Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman karma konserler, sinemalar ve araç kullanımı dahil kadınlar için daha geniş kapsamlı özgürlüklerin önünü açarak ülkesinin aşırı muhafazakar imajını silmeye çalışıyor
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçen yıl verdiği bir mülakatta, Suudi kadınların çarşaf giymek zorunda olmadıklarını zira İslam'da böyle bir zorunluluğun bulunmadığını söylemişti.
Ancak Veliaht Prens'in ülkede kapsamlı reform ve liberalleşme yönündeki imalarına rağmen bu anlamda henüz somut adım atılmış değil.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:15
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