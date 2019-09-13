Son Dakika Haberleri: Suudi kadınlar Riyad sokaklarında kıyafet dayatmasına meydan okudu
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Suudi kadınlar Riyad sokaklarında kıyafet dayatmasına meydan okudu

1 saat önce

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman karma konserler, sinemalar ve araç kullanımı dahil kadınlar için daha geniş kapsamlı özgürlüklerin önünü açarak ülkesinin aşırı muhafazakar imajını silmeye çalışıyor

Suudi kadınlar Riyad sokaklarında kıyafet dayatmasına meydan okudu, System.String[]

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçen yıl verdiği bir mülakatta, Suudi kadınların çarşaf giymek zorunda olmadıklarını zira İslam'da böyle bir zorunluluğun bulunmadığını söylemişti.


Ancak Veliaht Prens'in ülkede kapsamlı reform ve liberalleşme yönündeki imalarına rağmen bu anlamda henüz somut adım atılmış değil.

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Suudi Arabistan, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:15 
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