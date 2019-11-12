Son Dakika Haberleri: Suudi kamu spotu: Feminizm ve eş cinsellik tekfir edilmiş 'aşırılıkçı fikirler'
Son Dakika Dünya Suudi kamu spotu: Feminizm ve eş cinsellik tekfir edilmiş 'aşırılıkçı fikirler' - Son Dakika Dünya

Suudi kamu spotu: Feminizm ve eş cinsellik tekfir edilmiş 'aşırılıkçı fikirler'

8 saat önce

Suudi Arabistan Aşırılıkla Mücadele Genel Müdürlüğü, feminizmi, eş cinselliği ve ateizmi aşırılıkçı fikirler olarak sınıflandıran bir kamu spotu yayınladı.

Suudi kamu spotu: Feminizm ve eş cinsellik tekfir edilmiş 'aşırılıkçı fikirler', System.String[]

Suudi Arabistan Aşırılıkla Mücadele Genel Müdürlüğü, feminizmi, eş cinselliği ve ateizmi aşırılıkçı fikirler olarak sınıflandıran bir kamu spotu yayınladı.


Suudi aşırılıkla mücadele müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından cuma günü yayınlanan video, "Aşırılık ve sapkınlığın hiçbir biçimi kabul edilemez" ifadeleri ile paylaşıldı.

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Suudi Arabistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:31 
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