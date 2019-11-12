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Suudi kamu spotu: Feminizm ve eş cinsellik tekfir edilmiş 'aşırılıkçı fikirler'
8 saat önce
Suudi Arabistan Aşırılıkla Mücadele Genel Müdürlüğü, feminizmi, eş cinselliği ve ateizmi aşırılıkçı fikirler olarak sınıflandıran bir kamu spotu yayınladı.
Suudi Arabistan Aşırılıkla Mücadele Genel Müdürlüğü, feminizmi, eş cinselliği ve ateizmi aşırılıkçı fikirler olarak sınıflandıran bir kamu spotu yayınladı.
Suudi aşırılıkla mücadele müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından cuma günü yayınlanan video, "Aşırılık ve sapkınlığın hiçbir biçimi kabul edilemez" ifadeleri ile paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:31
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