Suudi Koalisyonu, patlayıcı taşıyan İHA'yı imha etti
Suudi Koalisyonu, Suudi Arabistan'a fırlatılan patlayıcı taşıyan insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.
Suudi Koalisyonu, Suudi Arabistan'a fırlatılan patlayıcı taşıyan insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.
Suudi Koalisyonu, Suudi Arabistan'a fırlatılan patlayıcı taşıyan insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu. Suudi Arabistan merkezli SPA'nın haberinde, İHA'nın Yemen sınırına yakın noktada bulunan Asir Bölgesi'ndeki Hamis Muşayt kentinde sivilleri hedef aldığı ifade edildi.
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