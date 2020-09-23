Suudi Kralı Selman'dan ABD'nin İsrail-Filistin arasında müzakereleri başlatma çabalarına destek - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'nda konuşan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, "Adil ve kapsamlı bir anlaşmaya varmak için Filistinlileri ve İsraillileri müzakere masasına getirerek mevcut ABD yönetiminin Orta Doğu'da barışı sağlama çabalarını destekliyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul toplantıları video mesaj yoluyla ikinci gününde devam ediyor. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz yaptığı konuşmada İran, Filistin, İsrail ve Lübnan'a değindi. İran konusunda kapsamlı bir çözüm çağrısında bulunan Kral Selman, "İran rejimiyle ilgili tecrübelerimiz bize kısmi çözümlerin ve yatıştırmanın uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlerini durdurmadığını öğretti" ifadelerini kullandı. Kral Selman, İran'ın yayılmacı faaliyetlerini yoğunlaştırmak, terörist yapılar kurmak için 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı kötüye kullandığını belirterek bunun "kaos, aşırılık ve mezhepçilik" dışında hiçbir şey üretmediğini dile getirdi.

"ABD yönetiminin Orta Doğu'da barışı sağlama çabalarını destekliyoruz"

Orta Doğu'da İsrail ile Filistin arasında barış sağlanması konusuna da dikkat çeken Kral Selman 2002 Arap Barış Girişiminin, Filistinlilerin başkenti Kudüs olan ve bağımsız bir devlet kurmasını sağlayan "kapsamlı ve adil bir çözümün" temeli olduğunu belirtti. Suudi Kral, ABD'nin İsrail ile Filistin arasında müzakereleri başlatma çabalarına yönelik ise, "Adil ve kapsamlı bir anlaşmaya varmak için Filistinlileri ve İsraillileri müzakere masasına getirerek mevcut ABD yönetiminin Orta Doğu'da barışı sağlama çabalarını destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kral Selman ayrıca geçtiğimiz ay Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen şiddetli patlamaya da değinerek Hizbullah'ı hedef aldı. Kral Selman, patlamanın Hizbullah'ın silah zoruyla kurduğu hegemonyası sonucu meydana geldiğini ifade ederek, "Bu terör örgütü silahsızlandırılmalıdır" diye konuştu. - RİYAD