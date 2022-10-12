Suudi medyası ABD'nin "Riyad'la ilişkiler gözden geçiriliyor" açıklamasına sert tepki gösterdi - Son Dakika
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Suudi medyası ABD'nin "Riyad'la ilişkiler gözden geçiriliyor" açıklamasına sert tepki gösterdi

12.10.2022 22:32
Suudi medyası ABD'nin "Riyad'la ilişkiler gözden geçiriliyor" açıklamasına sert tepki gösterdi

Suudi Arabistan medyası, ABD yönetiminin Başkan Joe Biden'ın "Riyad ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine" dair açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Suudi Arabistan medyası, ABD yönetiminin Başkan Joe Biden'ın "Riyad ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine" dair açıklamalarına sert tepki gösterdi.

ABD yönetiminin, OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararına tepkisi, Suudi Arabistan medyasında geniş yankı buldu.

"Okaz" gazetesi yazarlarından Rami el-Halife el-Ali, " Washington'un ergenliği ne zaman bitecek?" başlıklı yazısında, ABD'nin OPEC+ grubunun kararı nedeniyle Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmasını "mantıksız" olarak nitelendirdi ve Biden yönetimini "ergen" bir tavır takınmakla eleştirdi.

"Sabk" gazetesinin internet sitesinde, "Biden'ın söylediklerinin ardından, Muhammed bin Selman'ın ABD'nin güçlenmesine Suudi Arabistan'ın katkı sağladığı yönündeki ifadeleri paylaşılıyor" mesajıyla bir video yayınlandı. Videoda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın daha önce verdiği bir röportajında söylediği, ABD'nin güçlenmesine Suudi Arabistan'ın destek verdiği yönündeki ifadeleri yer alıyor.

"Er-Riyad" gazetesinde yayınlanan başyazıda da "Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin artırılmasını isteyen Batılı ülkelerin baskısıyla karşı karşıya kaldığı ancak Riyad yönetiminin ülkenin çıkarlarını ve petrol piyasasının istikrarını gözettiği" ifade edildi.

"Medine" gazetesinin haberinde ise ABD Başkanı Biden'ın popülaritesinin kasım ayındaki Kongre seçimleri öncesinde başkanlık döneminin en düşük seviyesinde olduğu belirtildi. "ABD tarihinin en yaşlı başkanı" Biden'ın 20 Kasım'da 80 yaşına gireceği vurgulanan haberde, ikinci dönem seçilmesi durumunda ise 86 yaşına kadar görevde kalabileceği kaydedildi.

Ne olmuştu?

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise dün Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu söylemiş ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik sebeplerle alındığını ifade etmişti.

YORUMLAR
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Biden'dan Suudi Arabistan'a mesaj: 'Petrol üretim kısıntısının sonuçları olacak' Biden'dan Suudi Arabistan'a mesaj: 'Petrol üretim kısıntısının sonuçları olacak' Riyad: ABD ile ilişkilerimiz stratejik, OPEC+ kararları ise sadece ekonomiktir Riyad: ABD ile ilişkilerimiz stratejik, OPEC+ kararları ise sadece ekonomiktir
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi medyası ABD'nin 'Riyad'la ilişkiler gözden geçiriliyor' açıklamasına sert tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi medyası ABD'nin "Riyad'la ilişkiler gözden geçiriliyor" açıklamasına sert tepki gösterdi - Son Dakika
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