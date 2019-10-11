Suudi Odalar Birliği’den "Türkiye'ye yatırım yapmayın" uyarısı
1 saat önce
Suudi Arabistan Odalar Birliği Başkanı Al-Obaidi, Suudi şirketler için Türkiye'de yatırım yapmanın doğru olmadığını ifade etti.
Suudi Arabistan Odalar Birliği Başkanı Al-Obaidi, Suudi şirketler için Türkiye'de yatırım yapmanın doğru olmadığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:31
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