Son Dakika Haberleri: Suudi Odalar Birliği’den "Türkiye'ye yatırım yapmayın" uyarısı
Son Dakika Ekonomi Suudi Odalar Birliği’den 'Türkiye'ye yatırım yapmayın' uyarısı

Suudi Odalar Birliği’den "Türkiye'ye yatırım yapmayın" uyarısı

1 saat önce

Suudi Arabistan Odalar Birliği Başkanı Al-Obaidi, Suudi şirketler için Türkiye'de yatırım yapmanın doğru olmadığını ifade etti.

Suudi Odalar Birliği’den

Suudi Arabistan Odalar Birliği Başkanı Al-Obaidi, Suudi şirketler için Türkiye'de yatırım yapmanın doğru olmadığını ifade etti.

Suudi Arabistan, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:31 
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