" />
Son Dakika Haberleri: Suudi ordusu: suudi aramco saldırıları kesinlikle iran tarafından desteklendi
Son Dakika Dünya Haber

Suudi ordusu: suudi aramco saldırıları kesinlikle iran tarafından desteklendi

2 dakika önce

Suudi Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Turki el Maliki, petrol tesislerine yapılan saldırının 'tartışmasız bir şekilde' İran tarafından desteklendiğini söyledi.

Suudi ordusu: suudi aramco saldırıları kesinlikle iran tarafından desteklendi, System.String[]
Suudi Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Turki el Maliki, petrol tesislerine yapılan saldırının 'tartışmasız bir şekilde' İran tarafından desteklendiğini söyledi.

Suudi Savunma Bakanlığı, Suudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıda kullanılan seyir füzesi ve silahlı insansız hava araçlarının parçalarını gazetecilere düzenlenen konferansta gösterdi. Konferansta söz alan ordu sözcüsü Albay Turki el Maliki, "Saldırı, tartışmasız bir şekilde İran tarafından destekledi. Saldırı kuzeyden başlatıldı. Tam fırlatılma noktasını tespit etmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'dan Aramco saldırısıyla ilgili açıklama
Adalet Bakanlığı, "FETÖ üyeliği"nden takipsizlik kararı alan Fettah Tamince'nin yargılanması için itirazda bulundu Olçok, Tamince kararından sonra Adalet Bakanlığına teşekkür etti Zürih polisinin başlattığı #TetrisChallenge dünyaya yayılarak, çılgınlığa dönüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 20:18:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi ordusu: suudi aramco saldırıları kesinlikle iran tarafından desteklendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]