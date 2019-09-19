Son Dakika Haberleri: Suudi ordusu: suudi aramco saldırıları kesinlikle iran tarafından desteklendi
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Suudi ordusu: suudi aramco saldırıları kesinlikle iran tarafından desteklendi

47 dakika önce

Suudi Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Turki el Maliki, petrol tesislerine yapılan saldırının 'tartışmasız bir şekilde' İran tarafından desteklendiğini söyledi.

Suudi ordusu: suudi aramco saldırıları kesinlikle iran tarafından desteklendi, System.String[]
Suudi Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Turki el Maliki, petrol tesislerine yapılan saldırının 'tartışmasız bir şekilde' İran tarafından desteklendiğini söyledi.

Suudi Savunma Bakanlığı, Suudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıda kullanılan seyir füzesi ve silahlı insansız hava araçlarının parçalarını gazetecilere düzenlenen konferansta gösterdi. Konferansta söz alan ordu sözcüsü Albay Turki el Maliki, "Saldırı, tartışmasız bir şekilde İran tarafından destekledi. Saldırı kuzeyden başlatıldı. Tam fırlatılma noktasını tespit etmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü
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-Konferanstan görüntüler
-Maliki'nin konuşması
-Konferansta sergilenen kanıtların görüntüsü


İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:30 Kaynak: DHA
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