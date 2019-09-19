Son Dakika Haberleri: Suudi ordusu suudi aramco saldırıları kesinlikle iran tarafından desteklendi
Son Dakika Güncel Haber

Suudi ordusu suudi aramco saldırıları kesinlikle iran tarafından desteklendi

1 saat önce

Suudi Ordusu Suudi Aramco saldırıları kesinlikle İran tarafından desteklendiSuudi Arabistan, (DHA)- Suudi Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Turki el Maliki, petrol tesislerine yapılan saldırının 'tartışmasız bir şekilde' İran tarafından desteklendiğini söyledi.

Suudi Ordusu Suudi Aramco saldırıları kesinlikle İran tarafından desteklendi

Suudi Arabistan, (DHA)- Suudi Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Turki el Maliki, petrol tesislerine yapılan saldırının 'tartışmasız bir şekilde' İran tarafından desteklendiğini söyledi.

Suudi Savunma Bakanlığı, Suudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıda kullanılan seyir füzesi ve silahlı insansız hava araçlarının parçalarını gazetecilere düzenlenen konferansta gösterdi. Konferansta söz alan ordu sözcüsü Albay Turki el Maliki, 'Saldırı, tartışmasız bir şekilde İran tarafından destekledi. Saldırı kuzeyden başlatıldı. Tam fırlatılma noktasını tespit etmek için çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Suudi ordusu suudi aramco saldırıları kesinlikle iran tarafından desteklendi

İran, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Olçok, Tamince kararından sonra Adalet Bakanlığına teşekkür etti
ABD vize vermezse Ruhani Birleşmiş Milletler ziyaretini iptal edecek ABD Başkanı Trump'tan "İran'a askeri müdahale olacak mı?" sorusuna yanıt: Ne olacağını göreceğiz Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te verdiği talimatla yanına gelen vatandaşın hayalini gerçekleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:42:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi ordusu suudi aramco saldırıları kesinlikle iran tarafından desteklendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]