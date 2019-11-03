Son Dakika Haberleri: Suudi petrol devi Aramco'nun halka arzı onaylandı
Son Dakika Dünya Suudi petrol devi Aramco'nun halka arzı onaylandı

Suudi petrol devi Aramco'nun halka arzı onaylandı

7 saat önce

Suudi Arabistan'da devlete ait petrol şirketi Aramco'nun halka arzı onaylandı.

Suudi petrol devi Aramco'nun halka arzı onaylandı, System.String[]

Suudi Arabistan'da devlete ait petrol şirketi Aramco'nun halka arzı onaylandı. Şirketin borsaya girişi ekonomik reform programının önemli bir parçasını oluşturuyor.Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu'ndan (CMA) yapılan açıklamada, Aramco'nun halka arzı yönünde yaptığı başvurunun onaylandığı duyuruldu. Suudi Arabistan ilk etapta şirketin yüzde 5'inin borsaya girmesini planlıyor.


Şirketin halka arzı konusunda bir takvim açıklanmazken, Suudi Arabistan haber kanalı El Arabiye, Aramco hisselerinin piyasalarda 11 Aralık'tan itibaren işlem görmesinin beklendiğini duyurdu.


Petrol devinin borsaya girişi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın ülke ekonomisindeki değişiklik planlarının önemli bir parçasını oluşturuyor. "Vizyon 2030" adlı ekonomik reform planıyla Suudi Arabistan, petrolden elden edilecek gelirleri başka sektörlere yatırmayı planlıyor. Aramco'nun halka arzı 2017 yılında planlanmış, ancak daha sonra ertelenmişti. Aramco şirketine ait iki tesise 14 Eylül'de, büyük bir yangına neden olan saldırılar düzenlenmiş ve bu saldırıları Yemen'de savaşan Şii Husiler üstlenmişti. Aramco şirketinin açıklamasına göre, söz konusu saldırı günlük 5,7 milyon varil petrol kaybına neden oldu.


rtr,dpa/ HT,ET


(c)

Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akılalmaz olay! 5 tetikçi aynı kişiyi öldürmek için birbirini kiraladı
Tayland'da öfkeli fil, fotoğraf çekmek isteyen turistlerin arabasını ezdi Trump yönetimi, ABD'nin mülteci kontenjanını 18 bine düşürdü Hindistan'da kız bebeği canlı canlı gömmek isteyen dede suçüstü yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 23:27:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi petrol devi Aramco'nun halka arzı onaylandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]