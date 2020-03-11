Suudi petrol devi Aramco üretim kapasitesini günlük rekor seviye 13 milyon varile çıkaracak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suudi petrol devi Aramco üretim kapasitesini günlük rekor seviye 13 milyon varile çıkaracak - Son Dakika Dünya

Suudi petrol devi Aramco üretim kapasitesini günlük rekor seviye 13 milyon varile çıkaracak

6 saat önce

Suudi petrol devi Aramco üretim kapasitesini günlük rekor seviye 13 milyon varile çıkaracak. Şirket normal şartlarda günlük 10 milyon varil petrol üretiyordu.

Suudi petrol devi Aramco üretim kapasitesini günlük rekor seviye 13 milyon varile çıkaracak, System.String[]

Dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan merkezli Aramco şirketi üretim kapasitesini günlük 12 milyon varilden 13 milyona yükselteceğini açıkladı.


Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'nca alınan kararın ne zaman uygulamaya gireceği ise belirtilmedi. Şirket salı günü yaptığı açıklamada 1 Nisan ayında rekor bir miktar olan günlük 12.3 milyon varil petrol üreteceğini duyurmuştu.

Euronews.com'da Görüntüle

Suudi Arabistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 20:37:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi petrol devi Aramco üretim kapasitesini günlük rekor seviye 13 milyon varile çıkaracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]