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Suudi petrol devi Aramco üretim kapasitesini günlük rekor seviye 13 milyon varile çıkaracak
6 saat önce
Suudi petrol devi Aramco üretim kapasitesini günlük rekor seviye 13 milyon varile çıkaracak. Şirket normal şartlarda günlük 10 milyon varil petrol üretiyordu.
Dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan merkezli Aramco şirketi üretim kapasitesini günlük 12 milyon varilden 13 milyona yükselteceğini açıkladı.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'nca alınan kararın ne zaman uygulamaya gireceği ise belirtilmedi. Şirket salı günü yaptığı açıklamada 1 Nisan ayında rekor bir miktar olan günlük 12.3 milyon varil petrol üreteceğini duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:45
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