Suudi petrol devi Aramco üretim kapasitesini günlük rekor seviye 13 milyon varile çıkaracak

Dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan merkezli Aramco şirketi üretim kapasitesini günlük 12 milyon varilden 13 milyona yükselteceğini açıkladı.



Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'nca alınan kararın ne zaman uygulamaya gireceği ise belirtilmedi. Şirket salı günü yaptığı açıklamada 1 Nisan ayında rekor bir miktar olan günlük 12.3 milyon varil petrol üreteceğini duyurmuştu.