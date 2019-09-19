Son Dakika Haberleri: Suudi petrol üretiminin toparlanmasıyla petrol fiyatları yükseldi
Son Dakika Ekonomi Haber

Suudi petrol üretiminin toparlanmasıyla petrol fiyatları yükseldi

38 dakika önce

Petrol fiyatları, Saudi Aramco petrol tesislerine yapılan saldırı sonrası üretimin normale döneceği açıklamaları sonrası toparlandı.

Suudi petrol üretiminin toparlanmasıyla petrol fiyatları yükseldi, System.String[]

Petrol fiyatları, Saudi Aramco petrol tesislerine yapılan saldırı sonrası üretimin normale döneceği açıklamaları sonrası toparlandı.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.38 artışla 63.84 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.48 artışla 58.39 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puan faiz indirimi sonrası geleceğe yönelik parasal gevşeme politikalarının devamına yönelik belirsizliğin sürmesiyle altın fiyatlarındaki düşüş devam etti.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.64 düşüşle 17.805 dolardan,

altın, yüzde 0.78 düşüşle 1,503.9 dolardan,

bakır, yüzde 0.15 artışla 2.617 dolardan,

platin, yüzde 0.28 düşüşle 932 dolardan ve

paladyum yüzde 0.14 artışla 1,584.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada altın fiyatlarında da gram altın fiyatı 273 liraya, çeyrek altın 446 liraya ve Cumhuriyet altını 1,848 liraya düştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 metrekarelik dükkanında kilim üretip dünyanın öbür ucuna gönderiyor
Amerika'ya yerleşen Kerimcan Durmaz'ın oturduğu siteden kovulduğu ortaya çıktı Pentagon yetkilisi: SDG'ye silah ve araç vermeye devam ediyoruz Son Dakika: Dolar cinsi zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek faiz indirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 10:15:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi petrol üretiminin toparlanmasıyla petrol fiyatları yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]