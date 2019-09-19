Suudi petrol üretiminin toparlanmasıyla petrol fiyatları yükseldi

Petrol fiyatları, Saudi Aramco petrol tesislerine yapılan saldırı sonrası üretimin normale döneceği açıklamaları sonrası toparlandı.
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.38 artışla 63.84 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.48 artışla 58.39 dolardan işlem görüyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puan faiz indirimi sonrası geleceğe yönelik parasal gevşeme politikalarının devamına yönelik belirsizliğin sürmesiyle altın fiyatlarındaki düşüş devam etti.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.64 düşüşle 17.805 dolardan,
altın, yüzde 0.78 düşüşle 1,503.9 dolardan,
bakır, yüzde 0.15 artışla 2.617 dolardan,
platin, yüzde 0.28 düşüşle 932 dolardan ve
paladyum yüzde 0.14 artışla 1,584.4 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada altın fiyatlarında da gram altın fiyatı 273 liraya, çeyrek altın 446 liraya ve Cumhuriyet altını 1,848 liraya düştü.