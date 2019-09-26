Son Dakika Haberleri: Suudi Prens Bin Selman'dan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Tüm sorumluluğu üstleniyorum
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Suudi Prens Bin Selman'dan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Tüm sorumluluğu üstleniyorum

2 gün önce

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden yaklaşık bir yıl sonra suçlamaların hedefinde olan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, "Bu olay benim sorumluluğum altında oldu, Bütün sorumluluğu üstleniyorum çünkü benim gözetimimde oldu" diye konuştu. Ancak cinayetten haberi olmadığını savundu

Suudi Prens Bin Selman'dan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Tüm sorumluluğu üstleniyorum, System.String[]

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, İstanbul'da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak ilk kez siyasi sorumluluğu üstlendiğini belirten bir açıklama yaptı. Cinayetin üzerinden yaklaşık bir yıl sonra "Bütün sorumluluğu üstleniyorum çünkü bu olay benim sorumluluğumda oldu" ifadesini kullandı. Ancak cinayetten haberi olmadığını savundu.


Bin Selman'ın, Amerikan PBS televizyon kanalının "Frontline" haber programının yapımcısı, gazeteci Martin Smith'e, Aralık 2018'de Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamalar, programın tanıtım fragmanında yer aldı.

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Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:30 
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