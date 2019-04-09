Suudi Prens, 'Uzay Araştırmaları İşbirliği' İçin Moskova'ya Gidecek
38 dakika önce
– Suudi Prens Selman bin Abdülaziz el-Suud, 17 Nisan'da Moskova'da Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitry Rogozin ile görüşecek.
– Suudi Prens Selman
bin Abdülaziz
el-Suud, 17 Nisan'da Moskova
'da Rusya
Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitry Rogozin ile görüşecek. Görüşmede, uzay araştırmaları konusunda işbirliği, roket ve uzay endüstrisi konuşulacak.
Rusya'nın TASS haber ajansı
, Suudi Prens Selman bin Abdülaziz el-Suud'un 17 Nisan'da Moskova'ya gideceğini duyurdu. Ziyaretin, Rusya Federal Uzay Ajansı'nın başkanı olan Dmitry Rogozin'in daveti üzerine yapılacağı; ziyaret kapsamında Suudi Arabistan
Uzay Ajansı ile olan işbirliğin konuşulacağı belirtildi. Ayrıca, Suudi Prensin Rusya'daki bazı uzay şirketlerini ziyaret edeceği ve Rusya Endüstri ve Ticaret Bakanı
Denis Manturov ile de görüşeceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:12 Kaynak: DHA
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