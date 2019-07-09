Suudi Prenses Hassa Bint Salman, Fransa'da 'adam dövdürmekten' hakim karşısında
2 saat önce
Fransa'da Paris’teki apartmanında bir işçiyi dövdürme emri verdiği öne sürülen Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’ın kız kardeşi hakim karşına çıkıyor. Aralık 2017’den beri hakkında tutuklama emri bulunan Prenses Hassa Bint Salman duruşmaya katılmadı
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:52
'da Paris
'teki apartmanında bir işçiyi dövdürme emri verdiği öne sürülen Suudi Arabistan
'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın kız kardeşi Hassa
hakim karşına çıkıyor. Aralık
2017'den beri Fransa'da hakkında tutuklama emri bulunan Prenses
Hassa Bint Salman duruşmaya katılmadı.
Alanyaspor, Yacine Bammou'yu transfer etti
Neymar, PSG'nin idmanına katılmadı!
Mario Balotelli için Napoli'de suç duyurusu
92 yaşındaki kayınvalidesini sopayla döven gelin serbest