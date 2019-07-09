Son Dakika Haberleri: Suudi Prenses Hassa Bint Salman, Fransa'da 'adam dövdürmekten' hakim karşısında
Son Dakika Dünya Haber

Suudi Prenses Hassa Bint Salman, Fransa'da 'adam dövdürmekten' hakim karşısında

2 saat önce

Fransa'da Paris’teki apartmanında bir işçiyi dövdürme emri verdiği öne sürülen Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’ın kız kardeşi hakim karşına çıkıyor. Aralık 2017’den beri hakkında tutuklama emri bulunan Prenses Hassa Bint Salman duruşmaya katılmadı

Suudi Prenses Hassa Bint Salman, Fransa'da 'adam dövdürmekten' hakim karşısında, System.String[]
Fransa'da Paris'teki apartmanında bir işçiyi dövdürme emri verdiği öne sürülen Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın kız kardeşi Hassa hakim karşına çıkıyor.

Aralık 2017'den beri Fransa'da hakkında tutuklama emri bulunan Prenses Hassa Bint Salman duruşmaya katılmadı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:52 
Prenses, Fransa, Hassa, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alanyaspor, Yacine Bammou'yu transfer etti Neymar, PSG'nin idmanına katılmadı! Mario Balotelli için Napoli'de suç duyurusu 92 yaşındaki kayınvalidesini sopayla döven gelin serbest

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 15:53:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Prenses Hassa Bint Salman, Fransa'da 'adam dövdürmekten' hakim karşısında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]