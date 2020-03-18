Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı alabora oldu - Son Dakika
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Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı alabora oldu

6 saat önce

Suudi Prens Turki bin Mohamed bin Fahd Al Saud'un Yunanistan'da demirli duran 65 milyon sterlin değerindeki süper lüks yatı alabora oldu.

Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı alabora oldu, System.String[]

Suudi Prens Turki bin Mohamed bin Fahd Al Saud'un Yunanistan'da demirli duran 65 milyon sterlin değerindeki süper lüks yatı alabora oldu.


Suudi Prens Turki bin Mohamed bin Fahd Al Saud'a ait 65 milyon sterlin değerindeki süper lüks yat, bir kaldırma makinesinin hatalı manevrası sonrasında Yunanistan'ın Perama limanında yan yattı. Türk yapımı olan Riyad Nourah isimli yatın onarımlarına başlanıldığı bildirildi. Süper yatın alabora olduğu kazada yaralanan ise olmadı. Tersanede ise kaza nedeni ile hasar meydana geldi. Yetkililer, kazanın yaşandığı sırada yatta toplam 12 mürettebatın bulunduğunu, mürettebatın yara almadan karaya çıktığını aktardı.


Türkiye'de 2008 yılında inşa edilen yatta 11 süit odanın yanı sıra bir ana süit ve VIP oda bulunuyor. Lüks yatta 22 kişiye kadar konuk ağırlanabiliyor, 18 kişilik mürettebat kalabiliyor. Lüks yatın güvertesinde ayrıca bir jakuzisi ve sinema salonu bulunuyor. - ATİNA

Yunanistan, Sterlin, Riyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:18 Kaynak: İHA

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