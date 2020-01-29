Suudi SABIC petrokimya şirketinin 2019'daki net kârı yüzde 74 düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi SABIC petrokimya şirketinin 2019'daki net kârı yüzde 74 düştü - Son Dakika

Suudi SABIC petrokimya şirketinin 2019'daki net kârı yüzde 74 düştü

6 saat önce

Suudi Arabistan'a ait dünyanın dördüncü petrokimya şirketi SABIC'ın, 2019'daki yıllık net karı bir önceki yıla göre yüzde 73,8 azalarak 1,5 milyar dolara geriledi.

Suudi SABIC petrokimya şirketinin 2019'daki net kârı yüzde 74 düştü, System.String[]

Suudi Arabistan'a ait dünyanın dördüncü petrokimya şirketi SABIC'ın, 2019'daki yıllık net karı bir önceki yıla göre yüzde 73,8 azalarak 1,5 milyar dolara geriledi.

Şirket, Suudi Arabistan Menkul Kıymetler Borsası'na (Tadawul) yaptığı açıklamada, 2018'de net karın 5,738 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Açıklamada, 2019'daki net karda ise bir önceki yıla göre yüzde 73,8 düşüş kaydedildiği ve bu rakamın 1,5 milyar dolarda kaldığı belirtildi.

Hisselerinin çoğunluğu dünya devi Saudi Aramco'ya ait olan şirketin kar oranlarındaki bu keskin düşüşün, ürünlerin ortalama satış fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandığı ifade edildi.

ABD ve Çin'in üretim kapasitesinin artırmasının ardından şirket şimdi 2020 işletme faaliyetlerinde bir yavaşlama bekliyor.

SABIC'ın açıklamasında ayrıca ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının, petrokimya alanında küresel piyasalarda büyük baskılara neden olduğu ve fiyatları etkilediği öne sürüldü.

Petrol yan ürünlerini işlemek hedefiyle 1976'da Kraliyet kararnamesiyle Riyad'da kurulan SABIC petrokimya şirketinin yüzde 70'lik hissesi hükümet adına kayıtlı olup, alanında dünyanın dördüncü büyük şirketi olarak biliniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:56 Kaynak: AA
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