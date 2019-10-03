Suudi Veliaht Prens, Aramco saldırıları sonrasında hanedan üyelerinin desteğini kaybediyor
1 saat önce
Suudi Arabistan'ın yönetimini elinde bulunduran Veliaht Prens Muhammed bin Selman, petrol tesislerine yapılan saldırı sonrasında kraliyet ailesi içindeki desteğini kaybediyor
Suudi Arabistan'ın yönetimini elinde bulunduran Veliaht Prens Muhammed bin Selman, petrol tesislerine yapılan saldırı sonrasında kraliyet ailesi içindeki desteğini kaybediyor.
Reuters'ın Suudi bir diplomata ve hanedan ailesine yakın 5 kişiye dayandırdığı habere göre, Veliaht Prens'in iki Aramco tesisine yapılan saldırı sonrasındaki kriz yönetimi, sayıları 10 bini bulan aile üyeleri tarafından eleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:31
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