Suudi Veliaht Prens:

Amerikan CBS kanalına röportaj veren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, " İran'la savaşımız küresel ekonominin çöküşü olur "dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Amerikan CBS kanalına verdiği ve merakla beklenen röportajı yayınladı. İran ile yaşanan gelişmelere değinen Veliaht Prens, "İran'la savaşımız küresel ekonominin çöküşü olur "dedi. Selman, "Eğer, dünya İran'ı durdurmak için kararlı ve güçlü bir eylemde bulunmazsa küresel çıkarları tehdit eden daha fazla gerginliğe şahit olacağız" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ve İran arasındaki savaşın küresel ekonominin çöküşü olacağını kaydeden Veliaht Prens Selman, "Bölge, dünya enerji arzının yaklaşık yüzde 30'unu, dünya ticaret koridorlarının yaklaşık yüzde 20'sini ve küresel GSYİH'nın yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturuyor. Bu üçünün durduğunu düşünün. Sadece Suudi Arabistan ve Orta Doğu için değil, küresel ekonomi için" dedi.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun iki tesisine yönelik saldırıya da değinen Selman, "Stratejik bir amaç yok. Sadece bir aptal, küresel tedariklerin yüzde 5'ine saldırabilir. Tek strateji aptal olduklarını kanıtlamak ve öyle yaptılar" ifadelerini kullandı.

"BU BİR HATAYDI"

Röportaj sırasında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine de değinen Veliaht Prens, "Kaşıkçı'nın ölüm emrini siz mi verdiniz?" sorusuna, "Kesinlikle hayır. İğrenç bir suç, Suudi hükümeti için çalışıyorlar. Suudi Arabistan hükümetinde çalışan yetkililerin Suudi vatandaşlarına karşı suç işlemesi beni ilgilendirir. Bu bir hataydı" yanıtını verdi.

(İHA)