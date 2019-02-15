Suudi Veliaht Prens Selman Çin'e Geliyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, başkent Beijing'de bugün düzenlenen basın toplantısında, Prens Muhammed bin Selman'ın ziyaret sırasında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'le de görüşeceğini bildirdi.

Çin-Suudi Arabistan kapsamlı stratejik ortaklık ilişkisinin son yıllarda iyi bir gelişme ivmesi yakaladığını söyleyen Geng, iki ülke arasındaki karşılıklı güven artarken, enerji, altyapı ve uzay gibi alanlardaki işbirliğinden de olumlu sonuçlar elde edildiğini belirtti.

Prens Selman'ın ziyareti esnasında tarafların uluslararası ve bölgesel sorunlar üzerinde fikir alışverişinde bulunacağını ifade eden sözcü, ziyaretin iki ülkenin kalkınma stratejileri arasındaki kenetlenmeyi güçlendireceğini ile Kuşak ve Yol çerçevesinde farklı alanlardaki işbirliğini derinleştireceğini dile getirdi.

Diğer yandan, Prens Selman'ın Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng ile görüşeceği ve ikilinin Çin-Suudi Arabistan Üst Düzey Komitesi'nin üçüncü toplantısına başkanlık edeceği aktarıldı. Toplantının ardından iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalanması da bekleniyor.