Son Dakika Haberleri: Suudi Yargısından "Şüphelilere Ceza Uygulanamaz" Kararı

Suudi Yargısından "Şüphelilere Ceza Uygulanamaz" Kararı

1 saat önce

Suudi Arabistan'da, cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının ilk duruşması bugün yapılırken, Yüksek Yargı Konseyi, zayıf delillere dayanan kararların önüne geçmek için suç ispatlanmadıkça şüphelilere herhangi bir cezanın uygulanamayacağı yönünde karar aldı.

Suudi Yargısından
Suudi Arabistan'da, cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının ilk duruşması bugün yapılırken, Yüksek Yargı Konseyi, zayıf delillere dayanan kararların önüne geçmek için suç ispatlanmadıkça şüphelilere herhangi bir cezanın uygulanamayacağı yönünde karar aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Adalet Bakanı ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Velid bin Muhammed es-Samani, davalara bakılırken objektif yargı ilkelerinin geliştirilmesi için bir genelge yayımladı.

Karara göre, davalarda şüphe durumunda bir cezanın uygulanamayacağı, sanığın ya suçlu bulunacağı ya da serbest bırakılacağı ifade edildi.

Bu kararın ülkede adaletin sağlanması sürecinde tarihi bir dönüşüm niteliğinde olduğu ve sanığın suçlu bulunması ya da suçu ispatlanmazsa serbest bırakılması arasında bir denge oluşturacağı kaydedildi.

Yüksek Yargı Konseyinin söz konusu kararının, Kaşıkçı davasının ilk duruşmasının yapıldığı bugün alınması ise dikkati çekiyor.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Kaşıkçı davasında, beşi idam talebiyle olmak üzere 11 sanığın yargılanmasına bugün başlanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:31 Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Güncel
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