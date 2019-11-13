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Suudi yetkililerden geri adım: Feminizmi 'aşırılıkçı fikir' olarak gösteren kamu spotu kaldırıldı
6 saat önce
Suudi Arabistan'da Aşırılıkla Mücadele Genel Müdürlüğü, feminizmi, eş cinselliği ve ateizmi aşırılıkçı fikirler olarak sınıflandıran kamu spotunu yayından kaldırdı. Suudi makamlar kamu spotu videosunu yapan "bireyleri" suçlayarak kendi görüşlerini yansıtmadığını söyledi
Suudi Arabistan'da Aşırılıkla Mücadele Genel Müdürlüğü, feminizmi, eş cinselliği ve ateizmi aşırılıkçı fikirler olarak sınıflandıran kamu spotunu yayından kaldırdı. Suudi makamlar kamu spotu videosunu yapan "bireyleri" suçlayarak kendi görüşlerini yansıtmadığını söyledi.
Aşırılıkla Mücadele Genel Müdürlüğü Suudi devlet televizyonunda salı günü yayınlanan açıklamada, kamu spotunda aşırılıkçılığın tanımlanmasında birtakım yanlışlıklar yapıldığını, ancak bu hataların videoyu yapanların işini düzgün yapmaması sonucu ortaya çıktığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:16
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