Son Dakika Haberleri: Suudi yetkililerden geri adım: Feminizmi 'aşırılıkçı fikir' olarak gösteren kamu spotu kaldırıldı
Son Dakika Dünya Suudi yetkililerden geri adım: Feminizmi 'aşırılıkçı fikir' olarak gösteren kamu spotu kaldırıldı - Son Dakika Dünya

Suudi yetkililerden geri adım: Feminizmi 'aşırılıkçı fikir' olarak gösteren kamu spotu kaldırıldı

6 saat önce

Suudi Arabistan'da Aşırılıkla Mücadele Genel Müdürlüğü, feminizmi, eş cinselliği ve ateizmi aşırılıkçı fikirler olarak sınıflandıran kamu spotunu yayından kaldırdı. Suudi makamlar kamu spotu videosunu yapan "bireyleri" suçlayarak kendi görüşlerini yansıtmadığını söyledi

Suudi yetkililerden geri adım: Feminizmi 'aşırılıkçı fikir' olarak gösteren kamu spotu kaldırıldı, System.String[]

Suudi Arabistan'da Aşırılıkla Mücadele Genel Müdürlüğü, feminizmi, eş cinselliği ve ateizmi aşırılıkçı fikirler olarak sınıflandıran kamu spotunu yayından kaldırdı. Suudi makamlar kamu spotu videosunu yapan "bireyleri" suçlayarak kendi görüşlerini yansıtmadığını söyledi.


Aşırılıkla Mücadele Genel Müdürlüğü Suudi devlet televizyonunda salı günü yayınlanan açıklamada, kamu spotunda aşırılıkçılığın tanımlanmasında birtakım yanlışlıklar yapıldığını, ancak bu hataların videoyu yapanların işini düzgün yapmaması sonucu ortaya çıktığını ifade etti.

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Suudi Arabistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:16 
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