Suudi yönetimine kızan bazı Müslümanlardan sosyal medyada 'Haccı boykot et' kampanyası
54 dakika önce
Dünya genelinde yüz binlerce Müslüman, İslam'ın 5 şartından biri olan hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'ye akın ederken, az sayıda kişi de sosyal medya üzerinden 'haccı boykot et' kampanyası başlattı
Dünya genelinde yüz binlerce Müslüman, İslam'ın 5 şartından biri olan hac ibadetini yerine getirmek için Mekke
'ye akın ederken, az sayıda kişi de sosyal medya üzerinden 'Haccı boykot et' kampanyası başlattı. Avustralya
'dan Tanzanya
'ya, #boycotthajj etiketiyle sürdürülen kampanyaya destek veren eylemciler, Suudi Arabistan
'ın politikalarını protesto ettiklerini belirtiyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:29
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