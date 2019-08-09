Son Dakika Haberleri: Suudi yönetimine kızan bazı Müslümanlardan sosyal medyada 'Haccı boykot et' kampanyası
Son Dakika Dünya Haber

Suudi yönetimine kızan bazı Müslümanlardan sosyal medyada 'Haccı boykot et' kampanyası

54 dakika önce

Dünya genelinde yüz binlerce Müslüman, İslam'ın 5 şartından biri olan hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'ye akın ederken, az sayıda kişi de sosyal medya üzerinden 'haccı boykot et' kampanyası başlattı

Suudi yönetimine kızan bazı Müslümanlardan sosyal medyada 'Haccı boykot et' kampanyası, System.String[]
Dünya genelinde yüz binlerce Müslüman, İslam'ın 5 şartından biri olan hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'ye akın ederken, az sayıda kişi de sosyal medya üzerinden 'Haccı boykot et' kampanyası başlattı.

Avustralya'dan Tanzanya'ya, #boycotthajj etiketiyle sürdürülen kampanyaya destek veren eylemciler, Suudi Arabistan'ın politikalarını protesto ettiklerini belirtiyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Mekke, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez cari fazla verdik
Demet Akalın, takma kirpikleriyle sosyal medyanın diline düştü Haluk Levent'i çileden çıkaran Denizli depremi yorumu: Fuhuşu kim yapıyordu? Neymar'dan heyecanlandıran paylaşım!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 16:23:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi yönetimine kızan bazı Müslümanlardan sosyal medyada 'Haccı boykot et' kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]