Suudi Arabistan
'ın ABD
'de OPEC üyelerine anti tröst davaları açılmasına izin veren yasanın çıkarılması halinde petrolünü dolar dışındaki para birimleri üzerinden satmakla tehdit ettiği öğrenildi. Bunun gerçekleşmesi halinde petrodoların çökeceği belirtiliyor.
Suudi enerji politikasını yakından bilen kaynaklara göre, ABD'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi devletlerin dokunulmazlığını çiğneyip anti tröst davalarının muhatabı olmalarına yeşil ışık yakması ihtimaline karşı, Riyad
'daki enerji yetkilileri petrolü dolar cinsinden satmayı bırakma kartını çıkardı. Reuters
haber ajansına konuşan kaynaklardan biri, Suudi enerji yetkililerinin bu tehdidi ABD'deki en üst düzey muadillerine ilettiklerini belirtti.
Riyad petrolünü dolar cinsinden satıp petrolden elde ettiği gelirlerle ABD Hazinesi'nden devlet tahvilleri satın alıyor, buna da 'yatırım' deniliyor. Karşılığında da ABD, Suudi kraliyetini her türlü koruyor. Petrodolar, ABD'nin küresel mali gücünün temel direklerinden birini oluşturuyor.
OPEC'in en çok petrol satan ülkesi Suudi Arabistan'ın petrol ticaretini başka para birimleri üzerinden yapmasının, ABD dolarına '1 numaralı uluslararası rezerv para birimi' statüsünü kaybettirme potansiyeline sahip bir hamle olacağı belirtiliyor.
Zaten OPEC üyesi İran
ve Venezüella, ABD'nin ekonomik saldırısı altında olmalarından ötürü petrodoları büyük oranda bıraktı. OPEC üyesi olmayan Rusya
da bu yönde hazırlık yapıyor. Büyük enerji tüketicileri Çin
ve Avrupa Birliği
de küresel ticaret yapılan para birimlerinin çeşitlendirilmesini destekliyor.
The post Suudiler, ABD'yi dolar dışındaki para birimleri üzerinden petrol satmakla tehdit ediyor
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