Suudiler, Kaşıkçı Cinayetinden Önce Medya İmparatorluğu Kurmak İstiyordu"

NEW ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ) Suudi Arabistan'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti öncesinde, Batı ülkelerindeki imajını yenilemek ve rakipleriyle mücadele etmek için medya imparatorluğu kurma girişiminde bulunduğunu yazdı.

Gazetenin haberine göre Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, New York merkezli şirket Vice Media'nın icra kurulu başkanı Shane Smith ile geçen yıl ağustos ayında Kızıl Deniz'de yatta bir araya geldi.



Veliaht Prensin, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi olan küçük kardeşi Halid bin Selman tarafından ayarlandığı belirtilen buluşmada, Veliaht Prensin, Vice Media üzerinden Batı medyasına açılmak için ortak girişim teklifinde bulunduğu kaydedildi.



Görüşme hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırılan haberde, Bin Selman'ın, "Krallığın rakipleriyle mücadele etmek ve Batı'daki imajını yeniden düzenlemek için uluslararası bir medya imparatorluğu kurmak istediği" değerlendirmesi yapıldı.



Washington Yakın Doğu Politika Enstitüsü araştırma görevlisi Elana DeLozier, "Suudilerin görüşüne göre problem, şu ana kadar kendi hikayelerini anlatmamış olmalarıydı ve buna başlamak istiyorlardı." ifadesini kullandı.



Haberde, Suudilerin kendi haberlerini kontrol etme çabalarının, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine gösterilen uluslararası tepkilerin ardından daha da zorlaştığı vurgulanarak, Vice Media yöneticisine yapılan teklifin gerçekleşme ihtimalinin de artık mümkün olmayacağı yorumu yapıldı.



Aslen Kanada kökenli bir şirket olan Vice Media LLC'nin, dijital medya dünyasındaki ağırlığı, daha çok genç kesime yönelik program, haber ve belgeseller üzerine yoğunlaşıyor.



WSJ'nin haberinde ayrıca National Enquirer yayıncısının, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a yönelik şantaj yapmasıyla ilgili olaya da değinilerek, Bezos'un sahip olduğu Washington Post gazetesinin yayın politikasından dolayı şantaj vakasında Suudi Arabistan'ın da dahli olabileceği iması yapıldı.



National Enquirer, geçen yıl Prens Bin Selman ve Krallığının reform çabalarını manşetine taşıyarak konuya yaklaşık 100 sayfa yer ayırmış, yine WSJ'nin o dönemde yayımladığı başka bir haberde, Suudilerin, National Enquirer'ın ana şirketi Amerikan Media Inc. (AMİ) için olası yatırım imkanlarıyla ilgili görüşmeler yaptığı belirtilmişti.

