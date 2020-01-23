Suudiler tarafından 'hacklendiği' iddia edilen Jeff Bezos'tan Kaşıkçı paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suudiler tarafından 'hacklendiği' iddia edilen Jeff Bezos'tan Kaşıkçı paylaşımı - Son Dakika Dünya

Suudiler tarafından 'hacklendiği' iddia edilen Jeff Bezos'tan Kaşıkçı paylaşımı

13 dakika önce

Dünyanın en zengin iş adamlarından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, telefonunun Suudiler tarafından hacklendiği iddialarından bir gün sonra sosyal medya hesabından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı paylaşımı yaptı.

Suudiler tarafından 'hacklendiği' iddia edilen Jeff Bezos'tan Kaşıkçı paylaşımı, System.String[]

Dünyanın en zengin iş adamlarından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, telefonunun Suudiler tarafından hacklendiği iddialarından bir gün sonra sosyal medya hesabından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı paylaşımı yaptı.


Jeff Bezos iki yıl önce İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için geçtiğimiz aylarda İstanbul'da düzenlenen anma töreninden bir fotoğraf paylaştı.

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Cemal Kaşıkçı, Jeff Bezos, Amazon, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:03 
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