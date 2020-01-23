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Suudiler tarafından 'hacklendiği' iddia edilen Jeff Bezos'tan Kaşıkçı paylaşımı
13 dakika önce
Dünyanın en zengin iş adamlarından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, telefonunun Suudiler tarafından hacklendiği iddialarından bir gün sonra sosyal medya hesabından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı paylaşımı yaptı.
Dünyanın en zengin iş adamlarından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, telefonunun Suudiler tarafından hacklendiği iddialarından bir gün sonra sosyal medya hesabından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı paylaşımı yaptı.
Jeff Bezos iki yıl önce İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için geçtiğimiz aylarda İstanbul'da düzenlenen anma töreninden bir fotoğraf paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:03
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