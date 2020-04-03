Şuurlu Öğretmenler Derneğinden

Şuurlu Öğretmenler Derneği (Öğ-Der) Genel Başkanı Hamdi Sürücü, devletin ücretli öğretmenlik uygulamasını kaldırıp bu çalışanlara kadro vermesinin daha "adil" ve "hakkaniyete uygun" olacağı kanaatinde olduğunu bildirdi.

Sürücü, yazılı açıklamasında, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından ücretli, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlik ayrımının sorun oluşturduğunu belirtti.

Ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ücretlerini almaması durumunda yaklaşık 150 bin ailenin mağdur olacağının altını çizen Sürücü, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda atılması gereken adımları atan Maliye ve Milli Eğitim yetkililerine, gerekse onlara bu konuda çağrıda bulunan siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına (STK), ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerimiz adına biz de teşekkürü bir borç biliyoruz. Devletin ücretli öğretmen uygulamasını kaldırıp bu çalışanlara kadro vermesinin daha adil ve hakkaniyete uygun uygulama olacağı kanaatindeyiz."

Okulda aynı işi yapan öğretmenleri farklı kategorilerde çalıştırmanın adil olmadığını savunan Sürücü, şunları kaydetti:

"Bu uygulama bir an önce kaldırılmalıdır. Birlik ve beraberliğin bizlere en çok lazım olduğu bu günlerde el ele verip bu sorunları çözmeliyiz. Sesimizi duyup çözüm üreten yetkililere buradan teşekkür ediyoruz. Aynı duyarlılığı öğretmenlerimizin kadrolu olarak istihdam edilmesi konusunda da göstereceklerini umuyoruz. Biz aynı geminin yolcularıyız. Bu geminin batmaması için de hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Atanmayan öğretmenlerin derdine çare bulunduğu ve tüm öğretmenlerimizin kadrolu olarak istihdam edildiği sağlık ve sıhhat dolu günlere bir an önce kavuşmayı umut ediyoruz."