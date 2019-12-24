Şuursuz Aşk - Son Dakika
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Şuursuz Aşk

6 saat önce

İsmail Hacıoğlu ile Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı "Şuursuz Aşk" adlı filmin galası ÖzdilekPark İstanbul AVM'de gerçekleştirildi.

İsmail Hacıoğlu ile Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı "Şuursuz Aşk" adlı filmin galası ÖzdilekPark İstanbul AVM'de gerçekleştirildi.

Şuursuz Aşk

İsmail Hacıoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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