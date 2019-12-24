Şuursuz Aşk - Son Dakika

Şuursuz Aşk
6 saat önce
İsmail Hacıoğlu ile Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı "Şuursuz Aşk" adlı filmin galası ÖzdilekPark İstanbul AVM'de gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:42 Kaynak: AA
İsmail Hacıoğlu ile Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı "Şuursuz Aşk" adlı filmin galası ÖzdilekPark İstanbul AVM'de gerçekleştirildi.
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