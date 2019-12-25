"Şuursuz Aşk" filminin galası yapıldı

Ebru Şahin, sinema dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı galada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsmail Hacıoğlu'nun sağlık sıkıntılarından dolayı galaya katılamadığını söyledi.



Filmi ilk defa galada izleyeceğini belirten Şahin, "Gerçekten çok güzel bir ekiple, güzel bir ruh oluşturarak, bir enerji yakalayarak çalıştık. Onun yansımasını sinema perdesinde bulacağız inşallah. Böyle ümit ediyorum." dedi.



"Hikayeye inandık ve birbirimizi izlerken de çok duygulandık"



Burcu Kara da heyecanlı olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu: "Yazın şahane bir oyuncu ve ekip dayanışmasıyla çok güzel bir ortamda, çok çok duygulanarak ve çok mutlu olarak sete gidip, geldik. Kendimizce ortaya güzel bir şeyin çıktığını düşünüyoruz. Hikayeye inandık ve birbirimizi izlerken de çok duygulandık."



Filmin toplum içerisinde kaybedilen değerleri hatırlatan bir yapım olduğuna da işaret eden Kara, "Gerçekten herkesin (kalbinde) yumruk bırakan bir hikaye. İnşallah izleyici de beğenir." ifadelerini kullandı.



Oyuncu Ruhi Sarı da sıcak bir film çektiklerinden bahsederek, şu değerlendirmede bulundu: "Şuursuz Aşk derken aşkın kendisinde zaten bir şuursuzluk durumu vardır. Ama bu filmde daha da şuursuzlaşıyor. Çünkü iki tane tertemiz insanın tertemiz aşkının etrafında dönen kirli dolapları da anlatan bir hikaye. Bir dönem işi. Biz işimizi çok severek yaptık. Umarım seyircimizin de yüreğinde bir yer bırakırız."



"İyi film, iyi senaryosu olan bir filmdir"



Filmde "Yusuf" karakterindeki İsmail Hacıoğlu'nun annesini canlandıran Ayşegül Günay da "Şuursuz Aşk"ın acıklı bir film olduğunu ve seyircilerin izlerken ağlayabileceğini söyledi.



Filmin yönetmenliğini ve senaristliği üstlenen Umut Ertek ise sinema yapmak adına bir film ortaya çıkarmadıklarına dikkati çekerek, şunları anlattı: "Yapımda Orhan Şeddatlı'nın çok büyük bir payı vardır. Aynı zamanda Sami Saydan'ın da bu filme çok büyük bir katkısı vardır. İyi bir film yapmaya çalıştık. Dağıtımcıların Türkiye piyasasında filmlere karışma organizasyonu her ne kadar iyi filmlerin çıkmasına karşı gelse de bunları aşmaya çalışıyoruz. İyi film demek, sadece çok iyi oyuncuları bir araya getirip, piyasaya sürmek değildir. Bence iyi film, iyi senaryosu olan bir filmdir. "