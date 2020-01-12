SUV serisi

Jeep, Tüketici Elektroniği Fuarı-CES 2020'de 3 elektrikli modelini sergiledi.

Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES 2020'de, SUV dünyasının gelecek beklentilerini sergileyen marka, üzerinde "4xe" logosu bulunan şarj edilebilir, hibrit elektrikli Wrangler, Renegade ve Compass'ı ilk kez tanıttı.

Sergilenen 3 model, gelecek dönemde sırasıyla Cenevre, New York ve Pekin otomobil fuarlarında da gösterilecek.



Verilen bilgiye göre, markanın fuarda sergilediği şarj edilebilir elektrikli hibrit Wrangler 4xe, Renegade 4xe ve Compass 4xe, Jeep'in 2022 yılına kadar tüm modellerinde elektrikli versiyonlarını devreye alma planının ilk adımını temsil ediyor.

Markanın ayrıca CES 2020 süresince düzenlediği "Jeep 4x4 Adventure VR Experience" etkinliğiyle elektrikli Wrangler 4xe modeli, oldukça gerçekçi bir sanal deneyim eşliğinde ziyaretçiler tarafından test edildi.