SUV'un lideri Peugeot - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Yılın ilk 5 ayında toplam satışlarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17 büyüme kaydeden Peugeot, Mayıs ayını SUV pazarının lideri olarak tamamladı.

Peugeot'nun SUV sınıfındaki temsilcileri 2008, 3008 ve 5008, Mayıs ayında 1971 adetlik toplam satışa ulaşarak yüzde 13,9 pazar payı elde etti. Markanın B-SUV sınıfındaki temsilcisi 2008 ise Ocak-Mayıs dönemini yüzde 17,4'lük pazar payı ile kapatarak ilk 5 ayda sınıfının lideri oldu.

Marka, yılın ilk 5 ayında toplam satışlarında 16 bin 933 adetlik satışa ulaştı.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç

"Hafif ticaride yüzde 96 büyüme kaydettik"

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, "Yıla oldukça hızlı başladık. 2020 sonunda 3008 ve 5008 yenilenmişti. 2021 yılının başında ise Yeni 208'i Türkiye pazarına sunduk. Peugeot markası olarak ilk 5 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 17 büyüme gerçekleştirerek 16 bin 933 adede ulaştık. Bu dönemde, hafif ticari araç modellerimizde de yüzde 96 gibi ciddi bir büyüme kaydettik. Öte yandan, binek ve toplam pazar payımız geçen yılın aynı dönemine göre bir miktar düştü. Bunun temel nedeni olarak küresel tedarik zincirinde yaşanan problemleri gösterebiliriz. Birçok marka gibi bizler de bu problemlerin etkisini gördük" değerlendirmesinde bulundu.

"Zorlu senede SUV liderliği çok değerli"

Ocak-Mayıs döneminde iddialı SUV modellerle tüketicilerin ilgi odağı olduklarını ve Mayıs ayı itibariyle bu sınıfta liderliğe yükseldiklerini belirten Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, "Peugeot markası olarak gayet başarılı bir Mayıs ayı geçirdik. Toplam satışlarda 3 bin 75 adetle yüzde 5,6 pazar payı elde ettik. SUV segmentindeki iddialı modellerimiz 2008, 3008 ve 5008 ise bu alanda bize liderliği getirdi. Mayıs ayında SUV segmentinde yüzde 13,9 pazar payıyla pazarın lider olduk. B-SUV segmentinde ise SUV 2008 modelimizle hem Mayıs ayında hem de Ocak-Mayıs döneminde lider pozisyonda bulunuyoruz. Bu kadar zorlu bir senede SUV'larımız ile lider olmak bizim için çok değerli" dedi.

"Mayıs rakamları talebin devam ettiğine işaret"

Otomotiv pazarının 5 aylık dönemini de değerlendiren Anaç, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "2020 yılı, dünyada etkisini gösteren pandemi sebebiyle tüm sektörlerde ticaretin ve iş yapış şekillerinin yeniden tasarlandığı zorlayıcı bir sene oldu. 2021 yılına da pandemi ve beraberinde getirdiği üretimdeki birtakım kısıtlamalarla giriş yapıldı. Ancak, pazardaki büyüme hız kesmedi. Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 büyüdü ve 314 bin 882 adet olarak gerçekleşti. Binek otomobil pazarı ise aynı dönemde yüzde 69 büyüme kaydederek 247 bin 977 adet oldu. Bu dönemde, hafif ticari araç pazarı toplam pazarın üzerinde büyüdü. Hafif ticari araç pazarı ilk 5 ayda 66 bin 905 adet olarak gerçekleşti, yani geçen sene aynı döneme göre büyüme yüzde 83'ü buldu. İlk 5 ay markalar bazında ürün tedarikinin çok önem kazandığı bir dönem oldu. Mayıs ayında karantina sebebi ile sadece 11 gün showroom'lar açıktı. Buna rağmen satış adedinin 54 bin 734 adet olarak gerçekleşmesi pazardaki talebin devam ettiğine işaret olarak alınabilir."