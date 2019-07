121 yıl önce söylenen Ertuğrul Süvari Alayı'nın 'Bismihu' ile başlayan yemini, Bilecik 'in Söğüt ilçesinde 'Geleneksel 2. Süvari Ertuğrul Alayı Yemin Töreni' temsili olarak gerçekleştirildi. Ertuğrul Gazi Türbesi yerleşkesinde düzenlenen yemin törenine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk , Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Aksakallılar Meclisi Başkanı Niyazi Çapa ve daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve mehteran takımı konseriyle devam eden törenlerde asırlar önce Ertuğrul Gazi'nin Bilecik, Eskişehir Bursa , Afyonkarahisar, Kütahya ve Söğüt ilçesinde ikamet eden torunlarından oluşan temsili kıyafetli yaklaşık 40 er, dedelerinin mirası kabul ettikleri yemin törenini temsili olarak gerçekleştirdi."Değerlerimizle ve geçmişimizle beraber geleceğimizi hep beraber inşa edeceğiz"Burada konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, değerlerle ve geçmişle geleceği hep beraber inşa edeceklerini belirterek, "Ertuğrul Alayı, Sultan Abdülhamid 'in suikasta maruz kaldığı bir ortamda onu korumak üzere üzerine çullanmış olan bir ere 'evladım sen neredensin' dendiğinde 'Söğüt'tenim' padişahım dediği, vefanın, sadakatin timsali örnek bir hadisenin yaşandığı bir ortamda oluşturulmuştur. Sultan Abdülhamid Han 'ın yakın muhafız alayını bu bölge insanından Karakeçili aşireti olmak Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bilecik ve Söğüt merkezli erlerden oluşturduğu muhafız alayının sembol toprakları temsil ettiği bir ortamda bir aradayız. Türk milleti tarih boyuna farklı tehlikelerle ve saldırılarla karşı karşıya kalmıştır. Tarih bilinci olan hepimiz ve çocuklarımız da bunun farkındadır. Yakın bir geçmişte 15 Temmuz gibi bizi bölüp parçalamak isteyenlerle el tutan hainlerin saldırılarına da maruz kalmış olsak bu ulvi, yüce millet her biriyle 82 milyonuyla iş birliği içinde, birliğini beraberliğini ortaya koymuştur. Burada icra edilen programla muradınız ne diye sorarsanız, bir taraftan tarihimizi yad etmek, tarihimizden ders almak, bir taraftan birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ortaya koymak, onu pekiştirmek. Çocuklarımıza bu duygu ve iradelerimizi çok net olarak yaşatabilmektir. Bizi, ufak tefek sarsıntılar, rüzgarlar hiçbir zaman sarsamaz. Bundan sonra da sarsmayacaktır. Bunun için önce biz birbirimizi sevmeliyiz, irademizi ortaya koymak durumundayız. Bu millet sadıktır. Devletine, bayrağına, değerlerine ve kendisine sadıktır. Birliğimiz, beraberliğimiz ve dirliğimiz bizi dünyanın en üst noktalarına Atatürk'ün ifade ettiği çağdaş uygarlık seviyesinin çok ötesine taşıyacaktır. Değerlerimizle ve geçmişimizle beraber geleceğimizi hep beraber inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.Konuşmanın ardından yapılan tören, mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ve ilçe stadında Eskişehir Ertuğrulgazi Atlı Spor Kulübünün savaş sanatları gösterisi ile sona erdi. - BİLECİK