Süvari Tabya Peynir Müzesi olacak - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Süvari Tabya Peynir Müzesi olacak - Son Dakika

Süvari Tabya Peynir Müzesi olacak

6 saat önce

Süvari Tabya'nın Peynir Müzesi olması için hazırlanan proje onaylandı.

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Süvari Tabya'nın Peynir Müzesi olması için hazırlanan proje onaylandı.


Vali Türker Öksüz, 46 tabyadan birisi olan Süvari Tabya'nın peynir müzesi olarak restore edileceğini belirtti.


Süvari tabyanın peynir müzesi olarak restore edilmesi için hazırlanan projenin onaylandığını İfade eden Öksüz, "Önemli bir kültür varlığı olan Süvari Tabya'nın peynir müzesi olması için çalışmalarımız devam ediyor. Projesinin onaylanma sürecini geçtik. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından da proje onaylandı" dedi.


"2020 yılında inşaatı başlayacak"


Süvari Tabya'nın Peynir Müzesi'ne dönüştürülmesi için çalışmaların 2020 inşaat sezonunda başlayacağına dikkat çeken Öksüz, " Bu yıl inşaatına başlayıp tamamlamayı planlıyoruz. Böylelikle metruk halde bulunan Süvari Tabyanın bir kültür varlığı olarak ilimizin hizmetine kazandırmış olacağız. Aynı zamanda da hem kültürel varlığımızı yaşatacağız hem de marka değeri olan peynirin tanıtımı yapacağız ve peynirin süreç içerisindeki gelişimine yönelik tanıtım faaliyetlerini de daha etkin bir şekilde yapmış olacağız" diye konuştu. - KARS

Türker Öksüz, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:27 Kaynak: İHA
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