Son Dakika Haberleri: Suvarlı beldesinde seçim tarihi belli oldu
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Suvarlı beldesinde seçim tarihi belli oldu

1 dakika önce

31 Mart Seçimlerinde Suvarlı'da seçimi kazanan İYİ Parti Adayı Mikail Ağır'ın mazbatasının iptal edilmesinin ve 9 Belediye Meclis üyesinden 7'sinin istifa etmesinin ardından İlçe Seçim Kurulu Suvarlı Beldesinde 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılmasına karar verdi.

Suvarlı beldesinde seçim tarihi belli oldu, System.String[]
31 Mart Seçimlerinde Suvarlı'da seçimi kazanan İYİ Parti Adayı Mikail Ağır'ın mazbatasının iptal edilmesinin ve 9 Belediye Meclis üyesinden 7'sinin istifa etmesinin ardından İlçe Seçim Kurulu Suvarlı Beldesinde 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılmasına karar verdi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Suvarlı Belde Belediye Başkanlığını İYİ Parti adayı Mikail Ağır kazanmış, seçim sonrasında AK Parti Adayı Memet Korkmaz, Mikail Ağır'ın seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle YSK'ya itirazda bulunmuş, YSK ise Mikail Ağır'ın seçilme yeterliliği olmadığını ve meclis üyeleri arasından seçim yapılarak belediye başkanının belirlenmesine karar vermişti. YSK'nın bu kararının ardından Suvarlı Belediyesinde 9 meclis üyesinden 7'si istifa etmişti. İstifaların ardından İlçe Seçim Kurulu Suvarlı beldesinde 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılmasına karar verdi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:02 Kaynak: İHA
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