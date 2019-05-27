Son Dakika Haberleri: Suvarlı Belediye Meclis üyeleri istifa etti

Suvarlı Belediye Meclis üyeleri istifa etti

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni İlçesine bağlı Suvarlı Beldesi Belediyenin 9 meclis üyesinden 7'si istifa etti.

Suvarlı Belediye Meclis üyeleri istifa etti, System.String[]
Adıyaman'ın Besni İlçesine bağlı Suvarlı Beldesi Belediyenin 9 meclis üyesinden 7'si istifa etti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Suvarlı Belde Belediye Başkanlığını İYİ Parti adayı Mikail Ağır kazandı. Seçim sonrasında AK Parti Adayı Mehmet Korkmaz, Mikail Ağır'ın seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle YSK'ya itirazda bulundu. YSK, Mikail Ağır'ın seçilme yeterliliği olmadığını ve meclis üyeleri arasında seçim yapılarak belediye başkanının belirlenmesine karar verdi.

YSK'nın bu kararının ardından 9 meclis üyesinden 7'si istifa etti. İYİ Parti'den seçilen 5 meclis üyesinden 4'ü, AK Parti'den seçilen 4 meclis üyesinden 3 meclis üyesi istifa etti. İYİ Parti'den Şeyh Mehmet Okutan, Vakas Yağmur, Ali Demir, Hasan Korkmaz, AK Parti'den Memet Korkmaz, Şeyho Yağmur, Mehmet Okutan istifa etti.

İstifanın ardından seçim kanununa göre, meclis üyelerinin istifa etmesi nedeniyle beldede seçimlerin yenileneceği öğrenildi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:04 Kaynak: İHA
İYİ Parti, Adıyaman, Suvarlı, Politika
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