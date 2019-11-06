Son Dakika Haberleri: Suvarlı Serap Gül Ortaokulunda Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı
Son Dakika Güncel Suvarlı Serap Gül Ortaokulunda Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı

Suvarlı Serap Gül Ortaokulunda Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı

7 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Suvarlı Serap Gül Ortaokulunda Kızılay programı düzenlendi.

Suvarlı Serap Gül Ortaokulunda Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Suvarlı Serap Gül Ortaokulunda Kızılay programı düzenlendi.


Programa Kızılay Besni Şube Başkanı Ali Erdoğan, Suvarlı Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Yasin Paşalı, Suvarlı Belediye Başkanı Vekili Muhittin Mutlu, Okul Müdürü Hasan Duman, Suvarlı Belediyesi Personeli, Kızılay Derneği mensupları, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kızılay Besni Şube Başkanı Ali Erdoğan Kızılay'ın nasıl kurulduğunu ve barış pınarı hareketindeki askerler için dua etti.


Konuşmanın ardından okulun öğrencilerinden Feyzanur Özdoğan, komposizyon birincisi olarak ödülünü Ali Erdoğan'dan, Fatma Ayşegül Kurt ise yarışmada ikinci olarak ödülünü Suvarlı Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Yasin Paşalı, Reyhan Demir ise Suvarlı Serap Gül Ortaokulu Müdürü Hasan Duman ödülünü verdi.


Kızılay'ın hazırlamış olduğu yardım paketleri yardıma muhtaç ailelere dağıtılırken aynı zamanda kan bağışı da toplandı. - ADIYAMAN

Kızılay Haftası, Suvarlı, Kızılay, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekonomi kötü diye yazar kasa fırlatan adam, yıllar sonra itiraf etti: Ecevit'i özledim
Milli Savunma Bakanı Akar: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar ülkelerine iade edilecek İstanbul'da lastiği patlayan minibüs takla attı: Yaralılar var Son Dakika: Fahrettin Altun duyurdu: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 20:12:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suvarlı Serap Gül Ortaokulunda Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]