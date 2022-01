Süveyş Kanalı 2021 yılı gelirinde rekorKanal 2021 yılında 6,3 milyar dolar gelir elde etti - Son Dakika

- Süveyş Kanalı 2021 yılı gelirinde rekor

Kanal 2021 yılında 6,3 milyar dolar gelir elde etti

KAHİRE - Süveyş Kanalı'nın 2021 yılındaki geliri bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,8 artış göstererek 6,3 milyar dolar olduğu açıklandı.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabie, kanalın 2021 yılına ilişkin bilgileri paylaştı. Rabie, 2020 yılında 1,17 milyar ton olan yük kapasitesi 2021 yılında yüzde 8,5 artışla 1,27 tona yükseldiğini dile getirdi. Süveyş Kanalı'nın gelirinin 2021 yılındaki gelirin tarihi rekor olduğunu söyleyen Rabie, kanaldan 2021 yılında 6,3 milyar dolar elde edildiğini açıkladı. 2021 yılı gelirinde yüzde 12,8 artış kaydedildiğini sözlerine ekleyen Rabie, 2020 yılında kanaldan her iki yönde toplamda 18 bin 830 geminin geçerken 2021 yılında bu sayının yüzde 10 artış göstererek 20 bin 694 geminin geçtiğini aktardı.

Süveyş Kanalı'ndan 2020 yılında 5,6 milyar dolar gelir elde edilmişti.

Süveyş Kanalı, gemilerin Afrika kıtasını dolaşmadan, Avrupa ve Güney Asya arasında seyahat etmesine ve Avrupa ile Hindistan arasındaki deniz yolculuğunu 7 bin kilometre kısaltması bakımından önem taşıyor.

Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi

The Ever Given adlı dev konteyner gemisi, olumsuz hava koşullarında görüş mesafesinin düşmesiyle 24 Mart'ta kıyıya çarparak kaza yapmış, dar kanalda sıkışan konteyner, gemi trafiğini de durdurmuştu. Her iki yönde de uzun kuyruklarının oluştuğu kanalda konteyneri kurtarmak için yoğun bir çalışma başlamıştı. Altı gün boyunca konteyneri kurtarma çalışmaları sonuç vermiş, The Ever Given 29 Mart'ta sıkıştığı yerden çıkarılmış, deniz trafiği de normale dönüşmüştü.