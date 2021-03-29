Süveyş Kanalı açıldı, Avrupa yükseldi

Süveyş Kanalı'nı kapatan ve bu nedenle günde ortalama 9.6 milyar dolar zarara neden olduğu belirtilen geminin yüzdürülmesi üzerine, Avrupa'daki başlıca hisse senedi borsalarındaki endeksler yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişlerle başladı.

Wall Street Borsası'ndaki endeksler ise, ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Katherine Tai'nin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Çin'den gelen mallara uygulanan gümrük vergilerini kaldırmaya hazır olmadığını açıklamasının ardından, Pazartesi günü açılış öncesi işlemlerde düştü.