Süveyş Kanalı deniz trafiğine açıldı

Karaya oturan "Ever Given" gemisinin kurtarılması sonrası Süveyş Kanalı yeniden deniz trafiğine açıldı. Geminin karaya oturması 400'den fazla geminin kanaldan geçişini engelliyordu. Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı'nın Panama bandıralı "Ever Given" adlı geminin kurtarılması sonrası yeniden deniz trafiğine açıldığı bildirildi. Kanalın işletmesinden sorumlu Süveyş Kanalı Otoritesi (SCA) kanaldaki sıkışıklığın tam olarak açılmasının üç gün sürebileceğini açıkladı. Geminin yavaşça hareket ettiğinin görüldüğü görüntüler Mısır medyasına yansıdı.

Geçen salı karaya oturan "Ever Given" adlı dev konteyner gemisi yüzünden Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiği durma noktasına gelmiş; Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) de aralarında bulunduğu pek çok ülke gemiyi kurtarma çalışmalarına destek teklifinde bulunmuştu. Uzmanlar geminin boyutu ve kurtarma çalışmalarının, rüzgarın yönü ve gelgitler gibi pek çok faktöre bağlı olmasının kurtarma sürecini oldukça karmaşık bir teknik süreç haline getirdiğini ifade etmişti.

Öte yandan kanalın felç olduğu her günün dünya ticaretinde 6 ila 10 milyar dolar zarara yol açtığı belirtilmişti. Kanalın işletmesinden sorumlu Süveyş Kanalı Otoritesi'ne (SCA) göre ise Mısır, kanalın kapalı olduğu her gün 12 ila 14 milyon dolar kaybetti.

193 km. uzunluğundaki Süveyş Kanalı Avrupa ile Asya arasındaki en kısa deniz yolu olma özelliğine sahip. Kanal, Avrupa'ya ham petrol ve diğer ürünlerin ithalatında önemli bir rol oynuyor. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya ile Çin arasında seyir halindeki yük gemilerinin yüzde 98'i Süveyş Kanalı'nı kullanıyor.

