Süveyş Kanalı gemi trafiği yeniden açıldı - Son Dakika

Dünyanın en yoğun nakliye yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nın tıkanmasına yol açan Panama bandıralı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen 400 metre uzunluğundaki Ever Given yük gemisi 6 günü geçen sürenin ardından kurtarılırken, kanalda trafik yeniden başladı.

Mısır'da Süveyş Kanalı'da sıkışan Panama bandıralı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen 400 metre uzunluğundaki Ever Given yük gemisi 6 günü geçen sürenin ardından hummalı çalışmaların ardından kurtarıldı. Sıkışan geminin kurtarma operasyonunun tamamlanmasının ardından kanalda trafik yeniden başladı.Kanalı geçişe tıkayan yük gemisi Ever Given, tamamen hareket ettirildi.

SİSİ'DEN MISIRLILARA TEŞEKKÜR

Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu krizin çözümüne katkı sağlayan bütün Mısırlılara teşekkür ederim.Mısırlılar, bu süreçte teknik zorluluklara rağmen Süveyş Kanalı'ndaki geminin krizine son vermeyi başardı" dedi.

YÜZDE 80 NORMALE DÖNDÜ

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Korgeneral Usame Rabie de, çalışmalar sonucu geminin başarılı bir şekilde ve tamamen yüzdürüldüğünü ifade ederek geminin yüzde 80 normal yönüne döndüğünü duyurdu. Yük gemisinin hareket ettirilmesi ile kanalda bekleyen 367 geminin geçişi ile ilgili müjdeli haber verildi. Öte yandan, hafta sonu yoğunlaşan kurtarma çalışmaları kapsamında 60 fit derinlikte toplam 27 bin ton kum kazılmıştı. Gemiyi yerinden hareket ettirmek için 14 römorkör kullanılmıştı

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SU YOLU

Mısır'ın Süveyş Kanalı, uluslararası deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiriyor. Her yıl yaklaşık 18 bin geminin geçtiği, Asya ve Avrupa arasında ticari gemilerin en önemli güzergahlarından Süveyş Kanalı, dünyanın en önemli su yollarından biri olarak gösteriliyor.