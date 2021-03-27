Süveyş Kanalı İdaresi: "Kanaldan geçmeyi bekleyen 321 gemi var" - Son Dakika

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Korgeneral Usame Rabie, Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda "Ever Given" adlı konteyner gemisinin karaya oturması sonucu oluşan deniz trafiğinde 321 geminin kanalı geçmek için beklediğini açıkladı.

Süveyş Kanalı'nda karaya oturmasının ardından dünya lojistik hareketine büyük darbe vuran Panama bandıralı 200 tonluk konteyner gemisi Ever Given'ın sıkıştığı yerden kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürerken, Süveyş Kanalı İdaresi'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Korgeneral Usame Rabie düzenlediği basın toplantısında, Süveyş Kanalı'ndaki tıkanma nedeniyle bölgede şu an da 321 geminin rotasına devam edemediğini ve kanaldan geçmek için sırada beklediğini söyledi. Rabie, geminin karaya oturmasının ana nedeninin bölgede etkili olan şiddetli rüzgar olmadığını, çeşitli faktörlerden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli de Süveyş Kanalı'nda yaşanan krize yönelik açıklamasında, geminin sıkıştığı alandan çıkarılması için yardım teklif eden ülkelere teşekkür etti. Medbuli, kanaldaki gemi trafiğinin en kısa sürede normale dönmesini umduklarını söyledi.

EN AZ 2 GİRİŞİMDE BULUNULACAK

Kanalda geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik çalışmalarda en az 8 büyük römorkör ve kazı ekipmanı kullanılırken, şu ana kadar söz konusu çabaları başarısız oldu. Mısır medyasına yansıyan haberlerde, yükselen dalgaları kullanarak gemiyi kurtarmak için en az 2 girişimde bulunulacağı öne sürüldü.

TÜRKİYE VE ABD'DEN YARDIM TEKLİFİ GELMİŞTİ

Kanalda çapraz bir şekilde karaya oturarak trafiği tıkayan 400 metre uzunluğundaki ve 59 metre genişliğindeki dev geminin kurtarılması için Türkiye'den Mısır'a yardım teklifi yapılmıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de ABD'nin kanalın yeniden açılması için yardım teklifinde bulunduğunu ve "durumu çok yakından takip ettiklerini" dile getirmişti.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan ve dünya ticaretinde önemli geçiş noktalarından olan Süveyş Kanalında sıkışan Ever Given, Çin'den Hollanda'nın Rotterdam kentine doğru seyir halindeydi.

(Muhammed Rabah/İHA)