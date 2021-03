Süveyş Kanalı, karaya oturan kargo gemisi sebebiyle trafiğe kapatıldı

Mısır'da bulunan Süveyş Kanalı, 400 metre uzunluğundaki Ever Given adlı konteyner gemisinin karaya oturması sebebiyle deniz trafiğine kapatıldı.

Tayvanlı nakliye şirketi Evergreen Marine tarafından işletilen Panama bandıralı Ever Given adlı konteyner gemisi, şiddetli rüzgar sebebiyle bugün kanalın dar bölümünde karaya oturdu. Trafiğe kapanan kanalda geçişler durduruldu, yaklaşık 15 geminin geçiş için beklediği ve 400 metrelik Ever Given gemisinin kurtarılma çalışmalarının başladığı belirtildi.