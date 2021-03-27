Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Ever Given isimli konteyner gemisi 30 metre oynatıldı

Kurtarma operasyonuyla ilgili bilgi veren Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, kanalın su seviyesinin yükselmesi ve rüzgar nedeniyle karaya oturan geminin önümüzdeki 2 saat içinde tamamen kurtarılabileceğini belirtti.

24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Ever Given isimli gemiyi kurtarmak için gün içerisindeki ilk operasyon başarısız olmuştu. Gel-git nedeniyle kanalın su seviyesi yükselince ikinci operasyon yapıldı ve dev gemi 30 metre oynatıldı. Dev konteyner gemisini kurtarma operasyonunda 12 adet römorkör operasyonda yer aldı.

Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi Ever Given, 12 adet römorkörün yaptığı başarılı operasyonu ve kanaldaki gel-git sayesinde geminin arkası 17 metre oynatılarak pervanelerin çalışması sağlandı.

NE OLMUŞTU?

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev bir konteyner gemisi ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

"The Ever Given" isimli geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta geminin yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki seyrüsefer trafiğinin askıya alındığını duyurmuştu.

Söz konusu geminin sahibi Japon firma da 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "zorluklarla karşılaşıldığını" bildirmişti.